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Исповијест поштара Стипе Јукић које је нестао са пензијама: Вратићу све паре, Бангкок увијек жеља

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21.09.2026 06:51

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Исповијест поштара Стипе Јукић које је нестао са пензијама: Вратићу све паре, Бангкок увијек жеља
Фото: screenshot / TikTok

Поштар Стипе Јукић, који је раније овог мјесеца отуђио пензије и отишао из Чапљине на Тајланд, дао је интервју у којем је објаснио разлоге одласка, зашто се није јавио никоме и обећао да ће новац вратити.

Како је рекао „Слободној Далмацији“, не жели да даје много интервјуа, посебно због полиције јер га је пустила да се брани са слободе.

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„Нећу да се наљуте. Изашли су ми људи у сусрет, пустили да се браним са слободе. Него, ако можете написати да сам ја рекао да ми је стварно жао, као што и јесте, а паре ће се вратити, све до задње марке, уз помоћ породице и пријатеља. Све ће бити добро“, рекао је.

Како је рекао, на Тајланд је отишао преко Сарајева и Турске, авионом.

„Вазда ми је некако жеља била баш у Бангкок, сви причају да је тамо најбоља забава. Био сам осам дана. У Бангкоку и Патаји. Прекрцан је Бангкок. А Патаја је на мору. То ти је град на плажи. Гдје се оно недавно искрцало пет хиљада америчких маринаца“, рекао је.

Демантовао је нагађања да је на Тајланд отишао са дјевојком.

„Свашта се овдје писало, да сам био с цуром, али нисам, сам самцат сам био. Сналазио се без проблема, све на енглеском. Све вријеме нисам никога чуо да зна наш“, испричао је.

Рекао је да је цијели живот сањао како одлази „уз ријеку старим паробродом који вози скитнице на запад“.

„И да носим једну давну, никад прежаљену љубав, танку, дугачку цигару и пар мамуза од злата, да сам Шејн...“, рекао је.

Како је рекао, при слијетању на Тајланд покварио му се мобилни телефон и није се могао никоме јавити.

„Док сам ја нашао човјека да ми то поправи, јавио сам се тек сутрадан. Већ је то овдје код нас отишло предалеко“, рекао је.

Видео који ових дана кружи на мрежама, а на којем он сједи у једном угоститељском објекту и прича са једном дјевојком је, како каже, стваран.

„Један лик нас је снимио, рандом лик, јер сам се ја мислио бих ли радио видео, не бих ли га радио, па је на крају овај наш комшија од тога направио рекламу“, испричао је.

Подсјетимо, Јукић је приведен по повратку у БиХ, али врло брзо послије тога пуштен да се брани са слободе. Тужилаштво ХНК саопштило је како се још утврђује колико је новца отуђио.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

поштар

новац

Стипе Јукић поштар

Бангкок

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