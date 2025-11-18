Logo
Скоро 318 милиона људи би могло бити на ивици глади у 2026. години, упозоравају из УН-а

Agencije/TASS

18.11.2025

14:30

Готово 318 милиона људи могло би да буде суочено са акутним недостатком хране у 2026. години, што је дупло више у односу на број забиљежен 2019. године, саопштено је из Свјетског програма УН за храну.

У извјештају се наводи да Свјетски програм УН за храну мора да постави као приоритет трећину оних којима је помоћ потребна, усљед смањења глобалног финансирања хуманитарних програма.

''Агенција планира да сљедеће године дође до 110 милиона најугроженијих људи, по процијењеном трошку од 13 милијарди долара. Међутим, тренутне прогнозе у вези са финансирањем указују на то да ће агенција успјети да испуни само половину тог циља'' упозорили су из агенције.

У извјештају се додаје да није вјероватно да ће се сљедеће године пронаћи рјешење за глобалну кризу са храном, усљед утицаја сукоба, екстремних временских услова и економске нестабилности, пренио је ТАСС.

Уједињене нације

glad

