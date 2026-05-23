Минић и Мацут данас у Требињу: На столу нови заједнички пројекти

Аутор:АТВ
Коментари:10
Прошлог мјесеца у Београду, данас у Требињу - нови састанак премијера Републике Српске и Србије Саве Минића и Ђуре Мацута са министрима и сарадницима.
Биће то наставак редовних радних састанака о реализацији заједничких инфраструктурних пројеката и сарадњи у областима од привреде до науке. Бројни заједнички пројекти у Требињу и другим локалним заједницама у Републици Српској су реализовани.
Само у Требињу вишемилионска улагања - Владе Србије и Покрајинска влада Војводине и град Требиње финансирали су реконструкцију Старог Града, изграђен је нови дјечији вртић, приводи се крају изградња Духовног центра у Мркоњићима.
Долазак два премијера за град је част, али и прилика да се отворе нове теме, важне за Требиње и Херцеговину, али и за Републику Српску.
