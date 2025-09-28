Ухапшен унук осумњичен за убиство бабе и дједа

Извор:
Телеграф
28.09.2025
11:07
Милош М. (39), који је осумњичен за двоструко убиство својих бабе и дједе у Деспотовцу пронађен је и ухапшен око девет сати у Смедеревској Паланци.
Он ће, како је потврђено за Телеграф, бити предат на даље поступање јагодинској полицији. Полиција је лоцирала осумњиченог и он се предао.
Њега је полиција тражила од јуче ујутру.
Подсјетимо, како причају села Богава, у ком су у породичној кући пронађена тијела старијег брачног пара, Р. Ж. и Ж. М. је једна од њихових кћерки покушавала да добије на телефон, звала је и на мобилни и на фиксни телефон, али нису се јављали. Због тога је супруга послала да их обиђе и да види шта се догађа, с обзиром на то да су јој родитељи живјели у сусједном селу.
Како мушкарац није могао да уђе у кућу, а изнутра није било одговора, а такође је примјетио да нема аутомобила у дворишту, позвао је полицију.
"Са њим је био и комшија, који је рекао да их је М. М. избо ножем, а онда заклао. Кажу да је призор био стравичан", додају комшије.
Наложена је обдукција тела.
"М. М. се бавио продајом стоке, лијепо је радио, људи су га знали, али га у посљедње вријеме није било. Ја сам од њега прошле године јефтино купио њиву. Почео је све да распродаје, сумњамо да је у питању коцка и да се можда због тога свађао са бабом и дједом и имао породичне проблеме. Не вјерујемо да је у питању дрога, није био из те приче", каже један мештанин села Дубока.
Такође се по селима спомиње и да је осумњичени за убиство М. М. од дједа узео овце како би их продао, али му није дао новац, због чега је дошло до сукоба.
Тренутно на програму