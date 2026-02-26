Logo
Large banner

Алармантно на градилиштима: Три радника погинула за седам дана

Аутор:

Зорица Петковић

26.02.2026

20:00

Коментари:

0

Три страдала радника за само седам дана. То више није инцидент, већ системски проблем. Зато синдикалци траже хитне, појачане инспекцијске контроле свих градилишта, као и оних која су пред пуштањем у рад и ревизију атака о процјени ризика на радном мјесту.

Живот, истичу, нема цијену и позивају све републичке институције да озбиљно приступе рјешавању проблема.

"Не можемо више дозволити да радник оде на посао и да се не врати кући својој породици. Не можемо дозволити да радник када погине, да неко сноси трошкове стипендије за његово дијете док се школује. Не треба његово дијете стипендију, њему не треба никаква новчана накнада, његов отац жив ће зарадити за школовање свог дјетета", изјавила је предсједник Синдиката грађевинарства и стамбено-комуналних дјелатности Драгана Врабичић.

Страдања радника не смију се поновити , важно је утврдити узрок сваке погибије као и кривичну одговорност свих од инвеститора до извођача и контролних органа. Све мора бити транспарентно. Заштита на раду, упозоравају, није трошак већ питање живота. Да је ситуација и званично алармантна, доказују и бројни извјештаји.

"Исто су алармантни извјештаји Републичког инспектората која говоре да свака друга контрола неуредна из области заштите на раду, ето и то да кажем да у протеклих 15 година сваке године у просјеку 10-15 повреда је годишње са смртним исходом", казала је стручни сарадник за заштиту и здравље на раду у Савезу синдиката Александра Јакшић.

Од 2017. до септембра 2025. у области грађевинарства погинуло је 30 радника, а 151 радник је теже повријеђен.

Радници не смију бити дио црне статистике и зато је важно оспособити их за рад и обучити их заштити на радном мјесту. Неопходно је и да знају која су им права, а у то ће најбоље имати увид, кажу синдикалци, уколико се синдикално организују.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

gradilište

Погинуо радник

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

ОЈТ Бањалука

Хроника

Пет ухапшених због туче у Борику спроведено у Тужилаштво

1 д

0
Руски тенисер Данил Медведев доживио је тежак пораз у осмини финала Аустралијан опена, пошто га је резултатски и играчки декласирао Американац Лернер Тиен.

Тенис

Данил Медведев има занимљиву идеју

1 д

0
Хорор: Трудница се закуцала у зграду

Хроника

Хорор: Трудница се закуцала у зграду

1 д

0
Александар Вучић

Србија

Огласио о Вучић о стању Ивице Дачића: Незахвално давати прогнозе

1 д

0

Више из рубрике

БОРС: Први март прогласити даном жалости

Република Српска

БОРС: Први март прогласити даном жалости

1 д

3
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић са амбасадором Руске Федерације Игором Калабуховим.

Република Српска

Минић-Калабухов: Захвалност Руској Федерацији на досљедној подршци

1 д

0
Суђење Џомбићу: Сви сити и све овце на броју

Република Српска

Суђење Џомбићу: Сви сити и све овце на броју

1 д

0
Одржана сједница Владе Српске, ово су одлуке

Република Српска

Одржана сједница Владе Српске, ово су одлуке

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

06

Извучени Лото бројеви: Резултати 17. кола

20

01

Минић: Срби буду поносни на своје датуме и чувају свој идентитет

19

56

Пјевач добио шесто дијете: За насљедника изабрао име моћног значења

19

52

Трамп: Могуће пријатељско преузимање Кубе

19

50

Снимљен тренутак искакања трамваја из шина

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner