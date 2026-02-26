Алармантно на градилиштима: Три радника погинула за седам дана

Аутор:Зорица Петковић
26.02.2026
20:00
Три страдала радника за само седам дана. То више није инцидент, већ системски проблем. Зато синдикалци траже хитне, појачане инспекцијске контроле свих градилишта, као и оних која су пред пуштањем у рад и ревизију атака о процјени ризика на радном мјесту.
Живот, истичу, нема цијену и позивају све републичке институције да озбиљно приступе рјешавању проблема.
"Не можемо више дозволити да радник оде на посао и да се не врати кући својој породици. Не можемо дозволити да радник када погине, да неко сноси трошкове стипендије за његово дијете док се школује. Не треба његово дијете стипендију, њему не треба никаква новчана накнада, његов отац жив ће зарадити за школовање свог дјетета", изјавила је предсједник Синдиката грађевинарства и стамбено-комуналних дјелатности Драгана Врабичић.
Страдања радника не смију се поновити , важно је утврдити узрок сваке погибије као и кривичну одговорност свих од инвеститора до извођача и контролних органа. Све мора бити транспарентно. Заштита на раду, упозоравају, није трошак већ питање живота. Да је ситуација и званично алармантна, доказују и бројни извјештаји.
"Исто су алармантни извјештаји Републичког инспектората која говоре да свака друга контрола неуредна из области заштите на раду, ето и то да кажем да у протеклих 15 година сваке године у просјеку 10-15 повреда је годишње са смртним исходом", казала је стручни сарадник за заштиту и здравље на раду у Савезу синдиката Александра Јакшић.
Од 2017. до септембра 2025. у области грађевинарства погинуло је 30 радника, а 151 радник је теже повријеђен.
Радници не смију бити дио црне статистике и зато је важно оспособити их за рад и обучити их заштити на радном мјесту. Неопходно је и да знају која су им права, а у то ће најбоље имати увид, кажу синдикалци, уколико се синдикално организују.
