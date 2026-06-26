Kрај дугих редова и чекања: Шта доноси електронски систем МУП-а Српске?

Аутор:АТВ редакција
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Министарство унутрашњих послова Републике Српске значајно је проширило систем "еЗаказивање".
Од понедјељка, 29. јуна 2026. године, грађани ће путем званичне платформе е-сервиси, поред пасоша, моћи електронски заказати термине за готово све кључне документе.
Ове измјене у почетку ће бити доступне грађанима Бањалуке, док се већ током јула очекује проширење система и на друге градове и општине широм Републике Српске.
Нове услуге на платформи МУП-а значајно ће убрзати процес и смањити гужве на шалтерима. Грађани од понедјељка могу електронски резервисати термин за:
Поред личног термина који траје 10 минута, уведена је и опција породичног термина који траје 30 минута. На овај начин, једна особа може заказати термин за највише пет чланова породице (супружници, дјеца) када је у питању пријава пребивалишта или промјена адресе.
Процес је једноставан и захтијева само неколико минута за регистрацију:
Идите на званичну веб-страницу МУП-а Републике Српске и приступите порталу „еУслуге“.
Унесите основне идентификационе податке и своју е-маил адресу.
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Потврдите регистрацију: На вашу е-маил адресу стићи ће шифра (токен) коју уносите на портал како бисте завршили процес.
Након успјешне регистрације, систем вам омогућава да сами изаберете жељени датум и тачно вријеме за долазак на шалтер.
Из МУП-а поручују да су ове услуге дио континуираног процеса дигитализације и модернизације институција, са циљем да се грађанима олакша приступ документима и поједностави комуникација. Позивају се сви грађани да искористе ове погодности и своја права остваре без дугих чекања у редовима.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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