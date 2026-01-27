"Црни лед" у Њемачкој: Издато упозорење за возаче

27.01.2026
12:16
Коментари:0
Њемачка метеоролошка служба издала је упозорење на "црни лед", односно поледицу на коловозима на подручју од Хамбурга до централне Баварске, као и широм савезне покрајине Сјеверна Рајна-Вестфалија.
"Избјегавајте непотребна путовања и останите у затвореном простору колико год је то могуће", наводи се у саопштењу, преноси Билд.
Током ноћи у Њемачкој се догодио већи број саобраћајних незгода због поледице на путевима.
Код града Золингена у савезној покрајини Сјеверна Рајна-Вестфалија сударила су се два аутомобила на залеђеном путу, а три особе су повријеђене, преноси Танјуг.
Надлежне службе у савезној покрајини Баден-Виртемберг саопштиле су да се догодило више саобраћајних незгода изазваних поледицом.
У дијеловима Баварске многи путеви ће данас остати затворени због ризика од пада дрвећа или ломљења грања.
Здравље
1 ч0
Хроника
1 ч0
Градови и општине
1 ч0
Бања Лука
1 ч0
Најновије
Најчитаније
13
11
13
11
13
10
13
04
13
00
Тренутно на програму