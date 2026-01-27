Logo
"Црни лед" у Њемачкој: Издато упозорење за возаче

27.01.2026

12:16

лед
Фото: pexels/Julia Volk

Њемачка метеоролошка служба издала је упозорење на "црни лед", односно поледицу на коловозима на подручју од Хамбурга до централне Баварске, као и широм савезне покрајине Сјеверна Рајна-Вестфалија.

"Избјегавајте непотребна путовања и останите у затвореном простору колико год је то могуће", наводи се у саопштењу, преноси Билд.

Током ноћи у Њемачкој се догодио већи број саобраћајних незгода због поледице на путевима.

Код града Золингена у савезној покрајини Сјеверна Рајна-Вестфалија сударила су се два аутомобила на залеђеном путу, а три особе су повријеђене, преноси Тан‌југ.

Надлежне службе у савезној покрајини Баден-Виртемберг саопштиле су да се догодило више саобраћајних незгода изазваних поледицом.

У дијеловима Баварске многи путеви ће данас остати затворени због ризика од пада дрвећа или ломљења грања.

