Макрон сазвао састанак Савјета за националну безбједност

Извор:
СРНА
28.01.2026
20:58
Коментари:0
Француски предсједник Емануел Макрон сазвао је састанак Савјета за одбрану и националну безбједност ради рјешавања питања страног мијешања уочи локалних избора у марту, рекла је портпарол Владе Мод Брежон.
Она је напоменула да је ово други такав састанак од краја 2024. године, што одражава Макронов "конкретан и оперативан" ангажман по том питању.
Сцена
Невиђени блам у студију: ''Јагње је младунче бика, телетина се добија од јарца''
Пријевремени локални избори биће одржани у два круга 15. и 22. марта, а укључиваће и избор градоначелника Париза.
Гласање ће бити одржано годину дана прије предсједничких избора 2027. године.
Занимљивости
20 мин0
Кошарка
35 мин0
Здравље
37 мин0
Друштво
45 мин0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму