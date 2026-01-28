Logo
Макрон сазвао састанак Савјета за националну безбједност

Извор:

СРНА

28.01.2026

20:58

Макрон сазвао састанак Савјета за националну безбједност
Фото: Tanjug/AP Photo/Thomas Padilla

Француски предсједник Емануел Макрон сазвао је састанак Савјета за одбрану и националну безбједност ради рјешавања питања страног мијешања уочи локалних избора у марту, рекла је портпарол Владе Мод Брежон.

Она је напоменула да је ово други такав састанак од краја 2024. године, што одражава Макронов "конкретан и оперативан" ангажман по том питању.

Пријевремени локални избори биће одржани у два круга 15. и 22. марта, а укључиваће и избор градоначелника Париза.

Гласање ће бити одржано годину дана прије предсједничких избора 2027. године.

