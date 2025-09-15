Logo
Large banner

Москва: Уништићемо вас

Извор:

Б92

15.09.2025

21:58

Коментари:

0
Москва: Уништићемо вас

Русија неће дозволити државама Сјеверноатлантског савеза да успоставе зону забране лета изнад Украјине, рекао је генерал-потпуковник Руске Федерације Владимир Попов у интервјуу за руски Инфо24.

Подсјетимо, пољски министар спољних послова Радослав Сикорски рекао је да Варшава и њени савезници треба да размотре питање стварања зоне забране лета изнад територије Украјине. Према његовим ријечима, земље НАТО-а су већ неколико пута разговарале о овој теми, али нису успјеле да дођу до позитивне одлуке.

Сикорски је нагласио да Пољска може да обара дронове изнад украјинске територије ако Кијев то затражи, али да овај проблем захтјева учешће и других савезничких земаља.

bundesver njemacka vojska tanjugap

Свијет

Ово је посљедње љето мира: Мрачне прогнозе из Њемачке

"Пољска и друге земље НАТО-а немају право да једнострано успоставе зону забране лета изнад територије Украјине. Формално, могу да закључе неку врсту споразума са Кијевом о помоћи земаља НАТО-а, али ће се то сматрати саботажом по међународном праву. То јест, то би била незаконита употреба силе против Русије, што ми нећемо дозволити", нагласио је Попов.

Руски генерал је такође додао да би покушаји земаља Алијансе да оборе руске дронове изнад украјинског неба довели до освете Москве. Према његовим ријечима, руске оружане снаге ће почети да уништавају противваздушне системе директно на територији ових земаља.

Клизаљке-клизање

Занимљивости

Један јако чудан Гинисов рекорд

"Ако Пољска и друге земље НАТО-а једнострано прогласе зону забране лета изнад Украјине, одмах ћемо почети да уништавамо оружје које ће користити. Истовремено, Русија ће уништити ово оружје и на својој територији и на територији Украјине. Штавише, непријатељски авиони изнад сопствене територије биће мета наших напада", закључио је Попов.

Пољаци: Затварање неба изнад Украјине поново на столу

Пољски министар спољних послова Радослав Сикорски потврдио је данас да би након прошлонедјељног напада на Пољску могла бити поново размотрена идеја о затварању дијела украјинског ваздушног простора коришћењем противваздушне одбране стациониране у земљама НАТО-а.

đorđa-meloni-29082025

Свијет

Мелони оштро "љевичарским" екстремистима: Имамо ли блаже казне за оне који убијају политичаре на "десници"?

"Украјински министар спољних послова, Андриј Сибиха, поново је потврдио ову украјинску понуду... Мислим да је својим поступцима предсједник Путин можда унапредио ову идеју јер заједно управљамо нашим простором, а мишљење се креће ка тој идеји", рекао је он.

Упркос свему, Сикорски сматра да је НАТО показао јединство и спремност.

"Вјерујем да смо показали Русији да је НАТО спреман и уједињен", закључио је.

илу-брод-човјек-море-29082025

Наука и технологија

Забрињавајући пораст нивоа мора: Угрожено милион и по људи

С друге стране, изјаве америчког предсједника Доналда Трампа нису биле толико охрабрујуће. Трамп је за Фокс њуз, коментаришући напад на Пољску, рекао да "неће бранити никога". Касније је додао да би Русију погодио "великим" санкцијама само ако се све чланице НАТО-а уједине, престану да купују руску нафту и уведу тарифе Кини.

Сикорски је подржао Трампов захтјев да се оконча увоз руских енергената, прозивајући Мађарску, али је био опрезнији по питању тарифа Кини.

"Требало би да санкционишемо агресора. А агресор је Руска Федерација. Увели смо 18 пакета санкција у Европи. Радимо на 19. пакету", рекао је Сикорски.

Песков: НАТО је у рату са Русијом

Стигла је званична реакција Кремља на идеју о затварању неба изнад Украјине.

Портпарол Кремља Дмитриј Песков рекао је да су земље НАТО-а ушле у рат са Русијом пружањем војне помоћи Украјини.

"НАТО је у рату са Русијом; то је очигледно и не требају докази. НАТО пружа директну и индиректну подршку кијевском режиму", рекао је Песков, понављајући наратив Москве да западна подршка Украјини значи директно учешће у сукобу.

Замјеник предсједника Савјета безбједности Русије, Дмитриј Медведев, рекао је да би спровођење идеје о успостављању зоне забране лета изнад Украјине и могућност да земље НАТО-а оборе руске дронове значило рат између алијансе и Русије.

Искандер

Свијет

Паника због снимка: Русија распоредила моћни Искандер у срцу Европе?

"Озбиљно, спровођење провокативне идеје Кијева и других идиота о стварању 'зоне забране лета изнад Украјине' и дозвољавању земљама НАТО-а да обарају наше дронове значиће само једно: рат НАТО-а са Русијом", написао је он на свом Телеграм каналу, коментаришући изјаву пољског министра спољних послова Радослава Сикорског о увођењу зоне забране лета изнад Украјине.

Медведев је примијетио да га забавља "моћна европска иницијатива 'Источна стража'". "Изгледа да је то све што је остало од 'коалиције вољних'", примијетио је.

Политичар се такође осврнуо на посјету Украјини естонског министра одбране Хана Певкура.

vladimir putin-05092025

Свијет

Путин: Не смијемо само да пратимо корак са глобалном економијом

"Естонски министар одбране је стигао у Кијев. Он пријети. Што је земља мања, то су њени лидери склонији агресији и глупости", рекао је Медведев.

Шта би значило затварање неба?

Када се каже да би НАТО могао да "затвори небо", то значи увођење зоне забране лета изнад одређеног подручја.

У пракси, то би значило да би НАТО распоредио противваздушну одбрану и борбене авионе како би спријечио непријатељске авионе, ракете или дронове да уђу у тај ваздушни простор. Ако би неки авион ушао, био би оборен.

У контексту Украјине, затварање неба би значило да би НАТО преузео контролу над дијелом украјинског ваздушног простора, користећи системе противваздушне одбране стациониране у чланицама НАТО-а (нпр. Пољској, Словачкој или Румунији), што би додатно заштитило Украјину од руских ракетних и дронова.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп открио када се састаје са Си Ђинпингом

Ако би НАТО затворио небо изнад Украјине или барем њеног дијела (нпр. дуж границе са Пољском и Румунијом), то би де факто значило улазак у рат са Русијом, јер би савезници морали да обарају руске авионе и ракете. Због огромног ризика од ширег рата, ова опција је до сада увек одбацивана, али са честим инцидентима попут напада дронова на Пољску и Румунију, повремено се враћа у политичке дискусије.

(б92)

Подијели:

Тагови:

Москва

Русија

vazdušni prostor

Пољска

NATO

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Срушен дрон над резиденцијом предсједника Пољске у Варшави

Свијет

Срушен дрон над резиденцијом предсједника Пољске у Варшави

2 ч

1
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Свијет

Снажан земљотрес погодио Русију

3 ч

0
Руска обавјештајна служба послала упозорење Србији

Србија

Руска обавјештајна служба послала упозорење Србији

11 ч

1
Медведев: Јединствена Русија бориће се за побједу 2026. године

Свијет

Медведев: Јединствена Русија бориће се за побједу 2026. године

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

00

Када је први аутомобил стигао у Бањалуку? "Не вуку их волови, гони их ватра!"

22

58

Моћно објашњење крије се иза црвених ноктију: Зашто магично привлаче мушкарце?

22

43

Америчка војска запуцала, погођен чамац из Венецуеле

22

40

Скупа зимница: Грађани штеде на свему

22

36

Несвакидашњи призор: Видра протрчала кроз центар града

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner