U ponedjeljak počinje Petrovski post: Evo do kad traje i koja su pravila

Petrovski post, u narodu poznat i kao Petrovdanski ili Apostolski post, jedan je od četiri velika višednevna posta u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ustanovljen je u znak sjećanja na Svetog apostola Petra i Pavla, kao i na cjelokupan apostolski sabor. Iako se smatra znatno blažim od Velikog (Vaskršnjeg) i Božićnog posta, njegova duhovna suština i tradicija nose ogromnu težinu.

Ukoliko želite da ispoštujete sva pravila, odricanja i drevne običaje, pred vama je najdetaljniji vodič za Petrovdanski post.

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Kada počinje i koliko tačno traje Petrovski post 2026. godine?

Za razliku od većine postova koji imaju tačno određen datum početka, Petrovski post je specifičan. Njegov početak je pokretan i uvijek pada u prvi ponedjeljak nakon Duhovske nedjelje (odnosno posle praznika Silaska Svetog Duha na apostole). S druge strane, njegov kraj je nepokretan i uvijek se završava 11. jula, dan uoči Petrovdana.

Zbog ove zavisnosti od kalendara Vaskrsa, dužina trajanja posta drastično varira – može trajati najkraće nedjelju dana i jedan dan, a najduže čak šest nejdelja.

Ove, 2026. godine, Petrovski post počinje u ponedjeljak, 8. juna, i traje sve do subote, 11. jula. To znači da će vjernici postiti tačno 34 dana.

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Pravila ishrane po danima: Detaljan kalendar posta

Iako ovaj post ne zahtjeva strogo odricanje poput nekih drugih, osnovno pravilo je potpuna zabrana mesa, bijelog mrsa (mlijeka i mliječnih proizvoda) i jaja tokom čitavog njegovog trajanja.

Da biste postili u potpunom skladu sa crkvenim tipikom, potrebno je da pratite sljedeći raspored ishrane:

Ponedjeljak, srijeda i petak: Ovi dani se poste strogo na vodi.

Utorak i četvrtak: Dozvoljena je upotreba ulja i vina.

Subota i nedjelja: Ovi dani su najblaži i tada je dozvoljeno jesti ribu, ulje i vino.

Važni izuzeci i preklapanja sa praznicima

Ivanjdan (7. jul): Na praznik Rođenja Svetog Jovana Krstitelja, riba je uvijek dozvoljena, bez obzira na to da li praznik pada u srijedu ili petak.

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Dan uoči Petrovdana (11. jul): Ovaj dan se uvijek strogo posti na vodi, osim ukoliko ne padne u subotu ili nedjelju.

Hramovne slave: Ukoliko u dane na vodi (ponedjeljak, srijeda, petak) padne praznik svetitelja sa bdenijem ili slava hrama, crkva razrešava na ulje, vino i ribu.

Zašto se u narodu vjeruje da Sveti Petar ne prašta?

U srpskoj narodnoj svijesti, Sveti Petar ima dvostruko lice. Iako je milostiv prema djeci kojoj u raju dijeli jabuke, on je istovremeno i izuzetno strog čuvar nebeskog poretka koji "ne trpi bezbožništvo".

Staro upozorenje kaže da se na Petrovdan "ne griješi, jer Sveti Petar ne prašta". Vjeruje se da on na svoj praznik šeta nebom i bilježi ko ne poštuje zabranu rada. Onima koji se usude da rade u polju, Petar zapisuje ime, a kazna je surova – vjeruje se da će do kraja godine nešto izgubiti ili da će im razorno nevrijeme "pokositi žito kao kosa travu".

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Suština posta: Duhovna hrana važnija od tjelesne

Sveti oci, ali i savremeni duhovnici, neprestano podsjećaju da post nije samo prost dijetetski režim. Suština je u svestranom duhovnom čišćenju, pokajanju i uzdržavanju od loših misli, rđavih riječi i štetnih djela. Fizičko uzdržavanje služi isključivo kao sredstvo kojim se krote strasti i priprema duh za primanje blagodati.

Tokom ovog perioda, preporučuje se posvećenost molitvi, pri čemu je čuveni otac Tadej vjernicima savjetovao često ponavljanje kratke, ali snažne Isusove molitve: "Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me". Vjeruje se da ova molitva, uz post, donosi unutrašnji mir i potpuno smirenje duše.

(ŽenaBlic)