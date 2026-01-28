Mirjana Pajković otkrila nove detalje: Odgovorila na spekulacije da je sama objavila intimne snimke

- Apsolutno ne bih pustila neke snimke na koje nisam, da tako kažem, ponosna, koje meni izazivaju jedan osjećaj nelagodnosti. Dakle, to je apsolutno jedna maliciozna insinuacija. Da li bi iko od nas objavio snimak, prije svega, svog lica? Dakle, eto, otići ću do te granice. To apsolutno ne - rekla je Mirjana Pajković u podkastu "Sada i ovde" na Hajp televiziji.

Kako kaže, njeni snimci su se pojavili "baš u trenutku kad je počela javno da govori o nasilju moćnika nad njom".

Ono što je vrlo simptomatično je da ti snimci dolaze u javnost, dolazi do jedne enormno velike distribucije tih snimaka, do jednog enormnog uznemiravanja javnosti mojim snimcima. Jer te snimke počinju da dobijaju ljudi koji niti to žele da dobiju, niti mene znaju, niti ih to zanima, niti su dio javnog života i koji se sami osjećaju uznemirenim kako neko zna njihov broj da im to pošalje?

I da mi se to dešava upravo u trenutku kada javno počinjem da govorim o nasilju moćnika nada mnom i kada pravnim putem pokušavam da se izborim za svoje prava. Mislim da je svima jasan zaključak - poručila je Mirjana Pajković.

Crnu Goru danima drma afera u kojoj je pored Mirjane Pajković, glavni akter Dejan Vukšić, sada već bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost i nekadašnji savjetnik predsjednika Jakova Milatovića.

Oboje su nakon skandala podnijeli ostavke na državne funkcije. Prvo je to učinio Vukšić, krajem prošle godine poslije tri krivične prijave Mirjane Pajković. A prošlog petka i Mirjana Pajković je podnijela ostavku na mjestu direktorke Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Crne Gore.

Ona kaže da snimci nisu napravljeni da bi bili distribuirani, ali i da isključuje opciju da je u pitanju politički progon jer "nije članica političke partije".