Logo
Large banner

Mirjana Pajković otkrila nove detalje: Odgovorila na spekulacije da je sama objavila intimne snimke

Izvor:

Kurir

28.01.2026

19:42

Komentari:

0
mirjana pajkovic progovorila o eksplicitnom snimku dobila podršku navijača
Foto: Instagram

Mirjana Pajković, bivša državna službenica Vlade Crne Gore, o čijim eksplicitnim snimcima bruji cijeli region posljednjih dana, demantovala je spekulacije da je sama objavila intimne snimke.

- Apsolutno ne bih pustila neke snimke na koje nisam, da tako kažem, ponosna, koje meni izazivaju jedan osjećaj nelagodnosti. Dakle, to je apsolutno jedna maliciozna insinuacija. Da li bi iko od nas objavio snimak, prije svega, svog lica? Dakle, eto, otići ću do te granice. To apsolutno ne - rekla je Mirjana Pajković u podkastu "Sada i ovde" na Hajp televiziji.

Сарајево

BiH

"Sarajevo safari" ne počiva na pravu, već na institucijama

Kako kaže, njeni snimci su se pojavili "baš u trenutku kad je počela javno da govori o nasilju moćnika nad njom".

Ono što je vrlo simptomatično je da ti snimci dolaze u javnost, dolazi do jedne enormno velike distribucije tih snimaka, do jednog enormnog uznemiravanja javnosti mojim snimcima. Jer te snimke počinju da dobijaju ljudi koji niti to žele da dobiju, niti mene znaju, niti ih to zanima, niti su dio javnog života i koji se sami osjećaju uznemirenim kako neko zna njihov broj da im to pošalje?

I da mi se to dešava upravo u trenutku kada javno počinjem da govorim o nasilju moćnika nada mnom i kada pravnim putem pokušavam da se izborim za svoje prava. Mislim da je svima jasan zaključak - poručila je Mirjana Pajković.

Crnu Goru danima drma afera u kojoj je pored Mirjane Pajković, glavni akter Dejan Vukšić, sada već bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost i nekadašnji savjetnik predsjednika Jakova Milatovića.

Весна Меденицa

Region

Policija traga za sinom Vesne Medenice: Nestao nakon što je osuđen na 10 godina zatvora

Oboje su nakon skandala podnijeli ostavke na državne funkcije. Prvo je to učinio Vukšić, krajem prošle godine poslije tri krivične prijave Mirjane Pajković. A prošlog petka i Mirjana Pajković je podnijela ostavku na mjestu direktorke Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Crne Gore.

Ona kaže da snimci nisu napravljeni da bi bili distribuirani, ali i da isključuje opciju da je u pitanju politički progon jer "nije članica političke partije".

Podijeli:

Tagovi:

Mirjana Pajković snimak

Mirjana Pajković video

Mirjana Pajković Dejan Vukšić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Лопта на терену

Košarka

Igokea poražena od Uniksa u Kazanju

1 h

0
Драшко Станивуковић

Banja Luka

Gradonačelnik predložio nove mjere za banjalučke mljekare

1 h

1
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Republika Srpska nastavlja saradnju sa Ruskom Federacijom

1 h

1
Седам навијача погинуло у судару комбија и камиона

Fudbal

Obistinile se crne slutnje: Evo šta je pokazala obdukcija vozača kombija u kom su stradali navijači PAOK-a

1 h

0

Više iz rubrike

Полиција трага за сином Весне Меденице: Нестао након што је осуђен на 10 година затвора

Region

Policija traga za sinom Vesne Medenice: Nestao nakon što je osuđen na 10 godina zatvora

1 h

0
Трећи дан протеста - нижу се милионски губици

Region

Treći dan protesta - nižu se milionski gubici

2 h

0
Пленковић открио да ли ће Хрватска приступити Одбору за мир

Region

Plenković otkrio da li će Hrvatska pristupiti Odboru za mir

5 h

0
Урушила се огромна скела у Загребу, снимак постао виралан

Region

Urušila se ogromna skela u Zagrebu, snimak postao viralan

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

05

Uz samo jedan trik pegla će biti kao nova

21

00

Ovo niko nije očekivao pred meč Đokovića i Sinera

21

00

Bivši košarkaš Crvene zvezde Aleksa Radanov novo pojačanje Partizana

20

58

Makron sazvao sastanak Savjeta za nacionalnu bezbjednost

20

51

Znakovi Zodijaka koji uvijek sve primijete, ali rijetko šta komentarišu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner