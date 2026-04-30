Cvijanović za ATV: Institucije Republike Srpke rade svoj posao za razliku od institucija BiH

Institucije Republike Srpske rade svoj posao, dok se kod institucija BiH vide ogromni zastoji, neslaganja ili takmičenje vrlo različitih političkih agendi, rekla je za ATV Željka Cvijenović srpski član Predsjedništva BiH.

"Kad su u pitanju institucije Republike Srpske one rade svoj posao i naravno ne smanjenom brzinom rješavaju svoje obaveze. Vidim da su ušli u neke nove aktivnosti i najave i zaista sam zadovoljna onim što mogu da vidim kad je u pitanju aktivizam Vlade Republike Srpske. Kad su u pitanju institucije BiH vidi se naravno da dolazi do određenih preslagivanja ili do podizanja određenih tenzija ili tema koje zapravo i nisu teme koje bi nešto značile u ovom mjesecu da to nije izborna godina", rekla je Željka Cvijanović srpski član Predsjedništva BiH.

Problemi koji muče institucije Bih su svake godine iste. Jedna razlika je tome su izraženi više ili manje u zavisnosti od toga da je izborna godina ili predizborna kampanja, kaže Cvijanović.

"Aktivnost tih institucija bi se mogla analizirati na različite načine. Kada biste to radili, onda biste vidjeli definitivno ogromne zastoje, ogromna neslaganja, prepucavanja, nametanje ili takmičenje vrlo različitih političkih agendi. I po tome možete zaključiti da su one u zastoju više nego u nekom aktivizmu za razliku od institucija Republike Srpske", navodi Cvijanović.

Republika Srpska Cvijanović: Zakonskim rješenjima o povećanju plate prevazići globalne izazove

U radu predsjedništva BiH nije potrebna predizborna kampanja ili izborna godina da bi došlo do sukoba mišljenja ili političkih agendi, pojašnjava srpski član Predsjedništva BiH.

"Ono sto je dobro za predsjedništvo jeste da raspolažete određenim mehanizmima zaštite i da možete, i ja mogu kao srpski član da se obratim Republici Srpskoj i njenim institucijama da tražim zaštitu kao što je slučaj sa našom Narodnom skupštinom. Tu onda dolazi do preglasavanja u određenim stvarima koje su vezane za međunarodna pitanja i međunarodnu politiku", rekla je Željka Cvijanović.

Prema njenim riječima, veća zaštita postoji po pitanju odbrane jer se odluke moraju donijeti konsenzusom, u slučaju kada nema jednoglasne odluke, odluka ne postoji.

"U predsjedništvu se nastoje potencirati, insistirati ili promovisati određene teme za koje neko misli da bi mogao da prikupi određene političke poene. Ono što brine jesu uporne i teške zloupotrebe Ustavnog sistema, generalno govoreći kada su institucije BiH. Ne samo ono što ispada kao neka politička tema zato što neko pokušava da dobije političke poene, to je bezazleno u odnosu na ono što su stvarni funkcionalni nedostaci u smislu zloupotrebe funkcija institucija onoga što nam je Ustav napisao. Pogledajte samo ministarstvo inostranih poslova pa ćete vidjeti na koji način uzurpiraju procedure i ustavna ovlaštenja predsjedništva, na koji način zaobilaze predsjedništvo onda kad znaju da ne mogu dobiti stav koji bi njima pojedinačno kao političkoj strukturi odgovarao", kaže Cvijanović.

BiH Bećirović i Komšić odbili preporuku Cvijanovićeve o proglašenju "Muslimanskog bratstva" i IRG terorističkom organizacijom

More diplomata iz bošnjačkog korpusa rade samostalno i u vezi sa samo jednim članom Predsjedništva ili u dogovoru sa ministarstvom inostranih polova prilikom čega zaobilaze Predsjedništvo iako je to njihova nadležnost, pojašnjava Cvijanović.

"Teške zloupotrebe sistema dovode i do teških posljedica, iz tog razloga nemamo nikakvu komunikaciju. Niti imate neki normalan odnos u kojem možete da delegirate stvari koje bi bile za opšte dobro pa da se njima bavite na taj način. Tome kad dodate funkciju raznih stranaca, kad pogledate tešku zloupotrebu Dejtonskog sporazuma kroz poziciju visokih predstavnika, onda možete da razumijete da je ovo jedan haos u kojem se živi i veoma teško funkcionisati na onaj način kako biste željeli da funkcionišete", rekla je Cvijanović.

Izborni proces i tehnika koja treba da se uvede na izborima predstavlja još jedan vid teške manipulacije ili zaobilaženja onoga što bi trebalo da budu rješenja, pojašnjava srpski član Predsjedništva BiH.