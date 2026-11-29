Аутор:АТВ редакција
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Америчке регулаторне власти одобриле су компанији Спејс икс (SpaceX), чији је власник милијардер Илон Маск, лансирање милион сателита у Земљину орбиту ради изградње центара за обраду података у свемиру. Ријеч је о првом одобрењу такве врсте, које би могло да промијени будућност развоја вјештачке интелигенције, али које је истовремено изазвало озбиљну забринутост научника, астронома и организација за заштиту животне средине.
Маскова компанија планира да користи соларну енергију за напајање сателита који би обрађивали податке потребне за рад вјештачке интелигенције, а потом резултате слали назад на Земљу, пише Би-Би-Си (BBC).
Америчка Федерална комисија за комуникације (FCC) саопштила је у сриједу да ће пројекат, назван „Старминд“, допринијети развоју америчке економије засноване на напредној вјештачкој интелигенцији.
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Међутим, конкурентска компанија Амазон критиковала је пројекат, оцијенивши да је ријеч о „великој амбицији, а не стварном плану“, док амерички астрономи упозоравају да би лансирање толиког броја сателита озбиљно угрозило могућност посматрања и проучавања ноћног неба.
Убрзани развој вјештачке интелигенције довео је до огромног пораста количине података које је потребно складиштити и обрађивати широм свијета.
Центри за обраду података заузимају велике површине, троше огромне количине електричне енергије и захтијевају значајне количине воде за хлађење. Истовремено, све је већи отпор локалног становништва према њиховој изградњи.
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Спејс икс сматра да орбитални центри за обраду података представљају енергетски и финансијски најефикаснији начин да се задовољи растућа потражња за рачунарским капацитетима потребним за развој вјештачке интелигенције, која, према оцјени компаније, превазилази могућности инфраструктуре на Земљи.
Предсједник Федералне комисије за комуникације Брендан Кар оцијенио је да пројекат отвара ново поглавље у развоју рачунарске инфраструктуре и омогућава Сједињеним Америчким Државама да ојачају своју водећу позицију у области напредних технологија.
На одлуку регулаторних власти реаговао је и Маск.
„Веома сам захвалан. Ово ће бити велика предност за Америку и свијет“, написао је на друштвеној мрежи Икс.
Према условима дозволе, Спејс икс мора да започне постављање сателита најкасније до новембра 2033. године. До новембра 2035. године компанија ће морати да постави најмање 10 одсто одобреног броја сателита, а до новембра 2038. године најмање половину.
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Компанија је већ најавила да први сателит у оквиру пројекта „Старминд“ жели да лансира наредне године.
За сада, међутим, није јасно да ли ће свих милион сателита заиста бити лансирано или је Маскова компанија затражила одобрење за већи број него што намјерава да користи.
Попут постојеће сателитске мреже Старлинк, која омогућава приступ брзом интернету путем више од 10.000 сателита, нови сателити функционисали би у ниској Земљиној орбити, на висинама између 500 и 2.000 километара.
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Сателити пројекта „Старминд“ комуницирали би са сателитима Старлинка, преко којих би се подаци просљеђивали на Земљу.
Професор Мартин Свитинг, оснивач и извршни предсједник компаније Сари сателит технолоџи (Surrey Satellite Technology), рекао је за Би-Би-Си да идеја о центрима за обраду података у свемиру дјелује технички изводљиво, али да тек треба утврдити да ли је оправдана у толиком обиму.
Један од кључних изазова представља пренос огромних количина података између Земље и сателита помоћу ласерских веза.
„Та технологија још није усавршена до нивоа који би омогућио пренос огромних количина података какве ће вјероватно бити потребне“, објаснио је Свитинг.
Америчко астрономско друштво изразило је дубоку забринутост и разочарање због одлуке регулаторних власти.
Како наводе, планирана сателитска мрежа могла би озбиљно да угрози резултате вишедеценијских улагања америчке владе у астрономску инфраструктуру, али и могућност научника и грађана да посматрају и проучавају ноћно небо.
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Посебан проблем представља чињеница да би нови сателити били већи, сјајнији и знатно бројнији од постојећих, због чега би дуже били видљиви на ноћном небу.
Џен Хаселман, адвокат непрофитне организације за заштиту животне средине Ертџастис (Earthjustice), упозорио је да драстично повећање броја сателита у свемиру има директан утицај на свакодневни живот људи, али и на будућност планете.
Маскова компанија није једина која разматра могућност изградње центара за обраду података у свемиру. Сличне пројекте истражују и технолошки гигант Гугл и свемирска компанија Блу ориџин (Blue Origin).
Орбитални центри представљају се као еколошки прихватљивија алтернатива постојећој инфраструктури на Земљи, али стручњаци упозоравају да такви пројекти са собом носе бројне ризике.
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Лансирање опреме у свемир и даље је веома скупо, док изградња система за њену заштиту, хлађење и напајање представља сложен технолошки изазов.
Додатну опасност представља све већа количина свемирског отпада, који би могао да оштети сателите. Повећање броја објеката у ниској Земљиној орбити истовремено повећава ризик од међусобних судара, настанка новог свемирског отпада и пада дијелова опреме на Земљу.
Маскова мрежа Старлинк већ се нашла на мети критика због стварања гужве у Земљиној орбити. Амерички милијардер одбацио је те оптужбе, као и тврдње да његови сателити заузимају превише простора и потискују конкуренцију.
Иако Масков пројекат обећава рјешење за све веће енергетске и инфраструктурне потребе вјештачке интелигенције, остаје питање да ли ће премјештање центара за обраду података у свемир заиста ријешити проблеме на Земљи или ће само створити нове у њеној орбити.
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