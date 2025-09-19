Logo

Шта се дешава када агресивно чистите уши штапићима

19.09.2025

02:05

Фото: Pexel/Kaboompics.com

Колико пута сте посегнули за штапићем за уши мислећи да ћете тако уклонити нечистоћу?

Умјесто олакшања, многи осјећају свраб, нелагодност или чак бол. Иако д‌јелује безазлено, оваква пракса може да нанесе више штете него користи, упозорава др Шамик Мехта, оториноларинголог из болнице Нарајана у Ахмедабаду.

– Уши нису канта за смеће. Оно што излази из њих није прљавштина, већ ушна смола, секрет жлијезда у каналу који се суши и претвара у восак. Његова улога је заштитна, јер ствара баријеру против прашине и инсеката – објашњава он.

Када ставите штапић у ухо, најчешће само потискујете восак дубље, па он прави чеп. У најгорем случају, може да дође до оштећења бубне опне, бола, упале и привременог губитка слуха. Осим тога, нарушава се природан процес самочишћења ушију, који иначе функционише захваљујући покретима вилице приликом жвакања и говора.

Када восак постане проблем

У највећем броју случајева, восак сам излази из ушију и не захтијева никакву интервенцију. Понекад, међутим, може да се накупи и изазове осјећај пуноће, смањен слух или свраб. У том тренутку, покушаји да проблем ријешимо са штапићима само погоршавају стање.

– Може да се повриједи бубна опна или да се огребе кожа ушног канала, што отвара врата инфекцијама – упозорава др Мехта.

Једна студија из 2005. године показала је да више од половине испитаних пацијената упркос упозорењима редовно користи штапиће. Многи нису били свјесни да тиме ризикују упале, перфорацију бубне опне или хроничне проблеме са слухом.

Шта је безбједна алтернатива?

Најбезбједнији начин јесте да ОРЛ доктор прегледа уво и по потреби уклони вишак воска специјалним апаратом или испирањем. Понекад се прије тога користе капи које омекшавају смолу неколико дана. Уши никада би не требало чистити на своју руку, поготово не штапићима – наглашава др Мехта.

Када потражити помоћ љекара?

Ако примијетите јак свраб, учестале инфекције, бол, сукрвицу или крв из ува, или ако восак упорно настаје упркос чишћењу, вријеме је да се обратите специјалисти. Важно је знати да превентива не значи гурање штапића у уши, већ супротно, оставити природи да ради свој посао и јавити се љекару када за тим постоји потреба, преноси Курир.

