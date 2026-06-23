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Спремите се! Жива у термометру иде до 37 степени

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 07:47

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Приказан је сунчан љетни дан у зеленом парку, где се изнад густог дрвећа простире ведро плаво небо испуњено великим, бијелим облацима.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

У Републици Српској данас нас очекује претежно сунчано и врло топло вријеме уз дневне температуре које ће у појединим крајевима достићи и тропских 37 степени Целзијусових.

Временска прогноза за 23. јун показује да се наставља прилив топлог ваздуха, а нестабилности су могуће тек у појединим регијама.

Према подацима метеоролога, јутро у Републици Српској почело је претежно сунчано и топло, док је уз поједине ријечне токове забиљежена магла. Јутарње температуре у 07.00 часова кретале су се од 16 степени, колико је измјерено у Рибнику и на Хан Пијеску, па све до 23 степена у Бијељини.

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Синоптичка ситуација указује на снажан утицај гребена са југозапада који доноси прилив топлог ваздуха. Током дана задржаће се претежно сунчано и врло топло вријеме у готово свим крајевима. На истоку и југу Републике Српске биће промјенљиво облачно, уз могућност повремене слабе кише или локалних пљускова, нарочито од средине дана. Краткотрајни пљускови су током поподнева могући и понегдје на југозападу, док ће у остатку земље преовладавати суво вријеме.

Дуваће слаб до умјерен вјетар сјеверних смјерова, док ће у Херцеговини бити активна умјерена до јака бура.

Температуре по градовима

Максимална дневна температура ваздуха кретаће се у распону од 28 до 33 степена Целзијусова, док ће на југу земље жива у термометру достићи чак 37 степени. У вишим предјелима биће нешто пријатније, уз максималне вриједности око 24 степена.

Бањалука: Врло топло и претежно сунчано, уз малу до умјерену облачност током дана. Вјетар слаб до умјерен сјеверни. Максимална дневна температура око 32 степена Целзијусова.

Требиње: Очекује се врло топло вријеме са максималном температуром близу 37 степени.

Бијељина: Претежно сунчано и топло са температуром око 33 степена.

Грађанима се савјетује опрез у најтоплијем дијелу дана, као и адекватно одјевање и конзумирање довољне количине течности.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Временска прогноза

Вријеме

Температура

врућина

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