ХЕ Вишеград произвела 60% више енергије у односу на прошлу годину

Аутор:

АТВ

19.03.2026

12:26

Коментари:

0
Хидроелектрана на Дрини, Хидроелектрана Вишеград
Фото: АТВ

ХЕ Вишеград уз предан рад на крају првог квартала, имају скоро 60% више произведене енергије у односу на планирану, док је у прва два мјесеца тај број ишао и до 70%, рекао је Дарко Андрић, извршни директор за производњу и управљање ХЕ Вишеград.

"ХЕ Вишеград је захваљујући својој погонској спремности, максимално искористила и у складу са свим договорима са Електропривредом, извршили смо оптимално кориштење количине воде која је дошла на наш профил. Уз минимална просипања воде све остало смо искористили за производњу", каже Дарко Андрић, извршни директор за производњу и управљање ХЕ Вишеград.

Према ријечима Андрића резултат рада је доказ да су ХЕ Вишеград на крају првог квартала, имају скоро 60% више произведене енергије у односу на планирану, док је у прва два мјесеца тај број ишао и до 70%.

"Све то је довело до јако добрих резултата који поправљају ту слику од прошле године. Сад се можемо похвалити да смо били у ситуацији да будемо један од стубова цијелог електроенергетског система Републике Српске. У овом моменту ХЕ Вишеград је дала свој максимум и уз предан рад на одржавању на самом одржавању свих запослених добру координацију за планирање производње дошли смо до оваквих похвалих и завидних резултата", рекао је Андрић.

ХЕ Вишеград је захваљујући својој погонској спремности у могућности да производи електричну енергију, појашњава Андрић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

