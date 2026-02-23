Од марта више пара у каси електродистрибутивних предузећа

Аутор:Кристина Секерез
Већи фебруарски рачуни грађанима, више пара у касама електродистибутивних предузећа. Од првог марта сви ће на свом џепу осјетити повећање цијене мрежарине. Боље је по дистрибуције – продисаће. Стиже већи прилив, па оптимистично причају о инвестицијама и дугорочној стабилности у испоруци електричне енергије. Ипак, кажу, ни то повећање неће покрити све потребе за улагање у мрежу.
„Тако да ћемо ми морати ићи и на кредитна средства и на неке фондове и слично, уз помоћ Електропривреде и Владе Републике Српске улазити у веће пројекте за обнову дистрибутивне мреже и очекујем у наредних, сигурно ће се велики помаци видјети у овој години, а поготово у 2027, 2028. години када очекујемо неке програме обнове и реконструкције дистрибутивне мреже“, рекао је стручни сарадник за комуникацију у "Електрокрајини" Предраг Клинцов.
Осјетиће се ти помаци и на Палама. Ипак, тамо је приоритет санирање дуговања према добављачима.
„С обзиром на инфлацију која је била у задње три године присутна и средства која регулатор тада одобрио нама нису била довољна за озбиљније улагање. Ми радимо анализу пристиглих захтјева из наших теренских јединица, физичких локација и заједно са управницима техничке службе анализирају гдје смо имали највише испада и приоритетно ћемо то радити“, изјавио је директор "Електродистрибуције Пале“ Ацо Станишић.
Радују се новом приливу и у Херцеговини. Oчекују да ће то стабилизовати пословање свих дистрибуција.
„Које су биле у веома великим проблемима у претходном периоду, поготово након доношења претходног тарифног поступка из 2022. године када је дошло до одређених поремећаја и када нам није одобрена висина прихода она која је била неопходна за нормално функционисање, тако да у сваком случају очекујемо да ће овај нови тарифни поступак довести до стабилизације дистрибутивне дјелатности, односно оператора дистрибутивног система“, истакао је директор „Електро-Херцеговине“
Огњен Куљић.
Регулаторна комисија за енергетику Српске је у децембру донијела одлуку о цијени мрежарине. То је ишло по захтјеву дистрибутера. Тамо подсјећају да им је то основни приход на основу кога функционишу. Сада, када ће имати више преко новчаника грађана, очекивања су да ће барем струје ријеђе нестајати.
