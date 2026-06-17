Шимун: Из године у годину проблем одласка и повратка угоститељских радника

Аутор:АТВ редакција
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Из године у годину постоји проблем одласка и повратка угоститељских радника, рекла је Санела Шимун из Туристичке организације Републике Српске.
"Из године у годину постоји проблем како одласка тако и повратка угоститељских радника. Угоститељи су на удару јер туриста који долази, сјешће негдје попиће каву, ручаће негдје. Први утисак угоститељи остављају на потенцијалног туристу, да ли ће се он вратити", каже Санела Шимун из Туристичке организације Републике Српске.
Љубазност, спретност и пружање услуге и добре гастро понуде важни су сегменти за туристу који долази у Републику Српску, наводи Шимун.
"Морамо се водити тим да будемо добри домаћини, као што јесмо, како би нам туриста поново дошао у Републику Српску и у сам ресторан који долази или било који други угоститељски објекат", рекла је Шимун.
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