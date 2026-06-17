Шимун: Морамо се водити тим да смо држава која има и природу, културу и традицију

Аутор:АТВ редакција
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Морамо се водити тим да смо држава која има и природу, културу и традицију, рекла је Санела Шимун из Туристичке организације Републике Српске.
"Претежно су то дестинације које су проглашене за туристичка мјеста, типа Јахорина, Бањалука. Мислим да они јако брзо нађу замјену, да ли је та замјена адекватна или није то ће рећи сами посјетитељи у ресторанима који долазе", рекла је Санела Шимун из Туристичке организације Републике Српске.
Важно је водити се оним ко ради као и да није потребно потенцирати за иностраном радном снагом, наводи Шимун.
"Мислим да би са тим почео пад доласка туриста. Можда не ове године али ако се настави тај тренд запошљавања страних радника за неки ситан новац. Добар радник се мора добро платити. Морамо се водити тиме да само ми једна држава која има и природу и културу и традицију", каже Шимун.
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