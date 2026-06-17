Важно је сачувати гастро понуду и угоститеље који раде на побољшању и квалитету услуге

Аутор:АТВ редакција
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Морамо сачувати нашу гастро понуди као и угоститеље који из године у годину раде на побољшљњу и квалитету услуга, рекла је Санела Шимун из Туристичке организације Републике Српске.
"Ми дефинитивно морамо да сачувамо нашу гастро понуду, да сачувамо наше угоститеље који из године у годину проширују свије смјештајне капацитете и раде на побољшању и квалитета и услуге и гастрономије. Да држава треба да стане иза оваквих ствари јер ми смо већ препознатљива дестинација од стране иностраних туриста којих је све више и више у Републици Српској", навод Санела Шимун из Туристичке организације Републике Српске.
Важно је промовисати и сачувати занимања. Приликом доласка странаца лијепо је видјети да конобар услужује госта на 2-3 језика, наводи Шимун.
"Ми смо једна сигурна и безбједна дестинација која пружа добру гастро понуду. Ту је сада популаран и рафтинг и вожња кајаком у Бањалуци, наши национални паркови. Мислим да држава треба стати из таквих ствари, да радимо на промоцији занимања и да радимо на радимо на усавршавању како угоститељских тако и туристичких радника", каже Шимун.
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