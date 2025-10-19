Мирке Васиљевић дала савјет злата вриједан

Извор:
19.10.2025
Глумица Мирка Васиљевић подијелила је са пратиоцима једноставан рецепт за освјежавајући смути који често припрема својој породици.
Мирка је у кухињи усликала чашу укусног напитка, као и сам процес припреме.
"Брза и једноставна ужина коју често понесем са собом. Изблендам свјеже и/или замрзнуто воће које имам у фрижидеру, додам биљно млијеко, а преко поспем листиће кокоса", написала је глумица у опису фотографије.
Иако изгледа беспријекорно, драмска уметница строго води рачуна о здравој исхрани и неретко са пратиоцима дијели своје омиљене рецепте, које припрема и за себе и за укућане.
Познато је и да глумица редовно тренира и води здрав начин живота.
- Три пута недјељно имам тренинге. Вјежбање по реформеру омогућава активацију цијелог тијела, чиме се постиже већа снага, стабилност и правилно држање. Потребно је мало више времена да би се резултати видјели, али вриједи - истакла је Мирка раније и додала да се потпуно одрекла слаткиша, саветујąћи исти приступ свима који желе сличне резултате.
