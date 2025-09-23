Logo

Ова земља има више коња него људи

23.09.2025

21:45

Коментари:

0
Ова земља има више коња него људи
Фото: Pixabay

Најрјеђе насељена земља на свијету је Монголија, земља без излаза на море која се налази између источне и централне Азије.

То је 18. највећа земља на свијету са популацијом од 3 милиона. Занимљиво је да земља има близу 4 милиона коња, што значи да има више коња него људи. Густина насељености Монголије је 2,14 људи по квадратном километру.

бик-23092025

Свијет

Бик избо мушкарца (42): Роговима га дигао у ваздух

У Монголији коњ има централну улогу у животу. Номадске војске на коњима створиле су огромно царство под вођством Џингис-кана, које се протезало од Мађарске до Кореје. Коњ је био кључан за ратне походе, комуникацију и организацију Царства, а Монголи су захваљујући њему били готово непобједиви, пише Амерички историјски музеј.

И данас, у 21. вијеку, Монголија остаје коњаничка култура.

Исхрана се заснива на пет домаћих животиња – коњима, говедима, камилама, овцама и козама – при чему је коњ најцјењенији. Дјеца уче да јашу већ са три године, а коњске трке с малим јахачима и даље су омиљени спорт. Коњ је симбол поноса и радости монголског народа.

policija hrvatska (2)

Хроника

Први снимак са мјеста гдје је наводно убијен Зоран Гргић

Повратак дивљег коња – такија

Посебно мјесто заузима такхи, дивљи коњ евроазијских степа. Сматран је симболом слободе и снаге, али је у природи изумро 1960-их. Захваљујући програмима поновног увођења, такхи се вратио на монголске степе и у Гоби, што Монголи доживљавају као обнову дијела свог идентитета и насљеђа.

кафа, Бразил

Здравље

Како свакодневно конзумирање кафе утиче на здравље?

Након Монголије, најрјеђе насељене земље су Намибија и Аустралија, са густином насељености од 3,14 односно 3,35 људи по квадратном километру. Затим, Француска Гвајана, Исланд, Суринам, Либија, Гвајана и Боцвана имале су густину насељености између 3,62 и 4 људи по квадратном километру, преноси Н1.

Подијели:

Таг:

Коњи

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Док је грлила колегу, њен супруг је био на истом концерту: Познато и са ким

Занимљивости

Док је грлила колегу, њен супруг је био на истом концерту: Познато и са ким

1 ч

0
Атентатор на Трампа покушао да се убије након што је проглашен кривим

Свијет

Атентатор на Трампа покушао да се убије након што је проглашен кривим

1 ч

0
Нови ријалити учесник бацио око на Уроша Станића

Сцена

Нови ријалити учесник бацио око на Уроша Станића

1 ч

0
Несвакидашњи напад у ресторану: Гост одбио платити рачун, па изгризао власника

Свијет

Несвакидашњи напад у ресторану: Гост одбио платити рачун, па изгризао власника

1 ч

0

Више из рубрике

Док је грлила колегу, њен супруг је био на истом концерту: Познато и са ким

Занимљивости

Док је грлила колегу, њен супруг је био на истом концерту: Познато и са ким

1 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Два хороскопска знака која немају среће у љубави

2 ч

0
Ова четири знака су прави магнети за новац

Занимљивости

Ова четири знака су прави магнети за новац

2 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Ови знаци ће проћи пакао, али их чека моћна награда

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

34

Ова земља има више коња него људи

22

30

Српски фудбалер погинуо на грађевини

22

23

Није позвала радну колегиницу на свадбу, а онда је услиједио пакао

22

22

Ова два страха из дјетињства могу се одразити на квалитет ваше љубавне везе

21

55

Инфлуенсерка проговорила о путовању у Јапан: "Нико не прича и нико не једе док је у возу"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner