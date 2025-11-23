Брзом реакцијом грађана и полиције пронађено двоје нестале дјеце у Бањалуци

Извор:
АТВ
23.11.2025
18:29
Бањалучка полиција заједно са грађанима брзом реакцијом пронашла је двоје дјеце чији је нестанак пријављен данас у шуми код Пријечана. Њих је пронашао Бањалучанин Д.Р. који је одмах алармирао надлежне.
"Полицијској управи Бањалука данас око 16,50 часова пријављено је да се на подручју насеља Пријечани у шуми данас око 15,00 часова изгубило двоје дјеце старости 12 и 8 година", саопштено је из полиције.
Одмах су у потрагу на лице мјеста упућени полицијски службеници Полицијске управе Бањалука и Жандармерије Министарства унутрашњих послова Републике Српске, а ангажовани су и хеликоптери Управе за ваздухопловство.
Око 17,50 часова грађанин Д.Р. из Бањалуке пријавио је да је у насељу Крчмарице пронашао двоје дјеце које су се изгубила, а извршеним провјерама утврђено је да се ради о дјеци чији је нестанак пријављен. О наведеном је обавјештена Служба хитне медицинске помоћи Бањалука, ради указивања љекарске помоћи дјеци.
