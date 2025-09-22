Logo

Срамно: Аквана на мени вандала, причињена велика материјална штета

22.09.2025

Срамно: Аквана на мени вандала, причињена велика материјална штета
Фото: Facebook / Aquana

Водени парк "Аквана" у Бањалуци био је мета вандала, а како наводе из овог предузећа причињена је велика материјална штета.

"Непознати починиоци су током претходног викенда провалили у простор воденог парка, наносећи велику материјалну штету. Уништене су бројне лежаљке, клупе и други инвентар. Овакав ексцес је за сваку осуду и надамо се да ће се брзо открити починиоци те сносити санкције. Полиција је обавила увиђај и ради на проналаску починилаца", навели су они.

Додају да је упада било и током сезоне у ноћним сатима, али тада није била причињена већа материјална штета.

