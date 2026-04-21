Како је ОХР намјештао изборне технологије и ко је нудио мито?

Слиједи још један у низу прилога "јесте ли мислили да сте све чули о намјештању тендера и притиску страних интересних група у БиХ".
Данас, с мање детаља о спорној набавци система за биометријску идентификацију гласача и скенирање гласачких листића.
Данас о детаљима који су пратили тендер и пројекат. Саопштила га је управа “Планет Софта” након што су сазнали да је Канцеларија за жалбе БиХ разматрала и одбила њихову жалбу на одлуку Централне изборне комисије о избору најповољнијег понуђача. Оптужбе које су изнијели превазилазе реакцију која се може подвести под "ко губи има право да се љути".
ЦИК ћути, као да није чуо шта је данас испричала управа Планет Софта. Генерацијски пројекат увођења реда у изборе у БиХ сад већ дјелује као да би требало да постане генерацијски предмет у Тужилаштву. А Тужилаштво БиХ каже, до сада још нисмо обавијештени.
Нудили су ми два милиона да се повучем. Одбио сам. Тражили су паре да побиједимо на тендеру. Одбио сам. Тако је данас Ведран Јарић сумирао позадину иза ЦИК-овог одбијања тендерске понуде која се не одбија због, чини се, његовог одбијања једне друге понуде.
"Да, тачно је да нуђено ми је два милиона марака. Милион марака ми је давано у парама, у кешу, одмах, а милион марака кроз посао. То неко ко је мени нудио је неко ко је близак власти у Сарајеву, у Федерацији, јако близак, и неко ко је близак ОХР-у. Тако ћу рећи", рекао је власник “Планет Софт” д.о.о. Ведран Јарић.
Спреман сам да свим органима кажем све што знам и шта ми је нуђено, додаје власник “Планет Софта”. Позива Суд и Тужилаштво БиХ да прегледају сву документацију о набавци система за биометријско утврђивање идентитета гласача и електронско евидентирање гласова. Тужилаштво експресно саопштава – не знамо ми ништа.
Конференција за медије услиједила је након сазнања да се Канцеларија за жалбе спрема да потврди да је ЦИК био у праву када је “Планет Софту” одбио 25 и по милиона марака јефтинију понуду од оног што је ЦИК био спреман да потроши за нове изборне технологије.
Канцеларија и данас на наша питања одговара исто као и прије четири дана.
Уред за разматрање жалби је разматрао жалбу "Планет Софт" д.о.о. Бања Лука, али је још увијек није ријешио.
Јарићеви извори из Канцеларије за жалбе јутрос кажу да су чланови Канцеларије гласали 4 на према 3 у корист одбијања жалбе. Судећи према информацијама које Јарић дијели с јавношћу, одуговлаче с писањем рјешења јер консензусом покушавају маскирати спорну одлуку о одбијању жалбе.
"И да се сада врши притисак - опет међународног страног фактора - да се постигне тотални консензус, односно да гласање буде", додао је Јарић.
И жалба фирме “Провис” из Бијељине, најскупљег понуђача на тендеру, чију је понуду ЦИК такође одбацио, биће ријешена, каже КРЖ, у законском року. Ситуација са жалбом “Артко” групе, другог најповољнијег понуђача, ријешена је обустављањем поступка.
Писменим поднеском запримљеним 8. априла 2026. године, жалитељ „Артко груп“ д.о.о. Сарајево је изјавио да одустаје од жалбе.
Није још познато - а у свјетлу данашњих навода посебно је важно - зашто је “Артко” група 7. априла одустала од жалбе на одлуку о избору најповољнијег понуђача коју су ЦИК-у доставили десетак дана раније. Није познато ни оно важније: на шта су се жалили.
Управни спор пред Судом БиХ је сљедећи корак “Планет Софта”, ако им жалба буде одбијена. Тражиће привремену мјеру, али не надају се да ће је Суд БиХ одредити.
И “Планет Софт” данас тврди, и то јавно, да понуда Смартматика не одговара на захтјеве тендера, иако је цијели посао од пилот пројекта намјештен за њих и иако су понуду након отварања понуда украсили са чак 220 додатних страница послатих – електронском поштом. Наглашавају и да Смартматик није у систему ПДВ-а, што ће цијели посао поскупити за непредвиђених 13 милиона, да је Смартматик надувао цијене да би могао да подмирује све заинтересоване стране у поступку, али и формално-правни пропуст који заправо обара све што смо мислили да знамо о облигацијама и уопште правном промету.
"Ово је први пут, први случај у јавним набавкама у БиХ да је одлуку и посао добио неко ко није предао понуду. Дакле, група понуђача која је добила посао није предала понуду", казао је члан управе “Планет Софт” д.о.о. Александар Милинковић.
Тврде и да је ЦИК покушао да сакрије да им је тражио образложење неприродно ниске цијене. Испричали су у детаље и како је ЦИК четири пута враћао записнике Комисије за јавне набавке док Комисија није попустила и одустала од приједлога да “Планет Софт” буде најповољнији и коначно написала да је најповољнији “Смартматик”.
Када је одбио да се за 2 милиона повуче из посла од 57 милиона марака, кренули су притисци на власника “Планет Софта” – прије свега, из ОЕБС-а и ОХР-а. Истакао је Јарић како је Ричард Холцапл отворено коментарисао да најповољнија понуда не мора бити најбоља, поредећи то с моделима аута. Прозвао је и човјека који је мастермајнд цијеле операције.
"Одговорно тврдим да иза свега овога стоји Кристијан Шмит, који је позивао чланове ЦИК-а и вршио притисак да се посао да фирми “Смартматик”. Потврђено ми је од појединих чланова ЦИК-а како су имали разговоре и имали притиске да се посао да фирми “Смартматик”", истакао је власник “Планет Софт” д.о.о. Ведран Јарић.
О петљању ОХР-а у тендер за увођење нових изборних технологија до данас се могло спекулисати само кроз наметање релевантних одлука и испаде чланова ЦИК-а о подршци међународних пријатеља. Данас наслов интервјуа Кристијана Шмита за Вечерњи лист, објављеног прије три дана, добија много опаснију димензију.
"Упркос опструкцијама, учинит ћу све, па и увести скенере", рекао је Кристијан Шмит.
Преостало је за тај посао још да Канцеларија за жалбе коначно и званично одлучи о жалби “Планет Софта”, те да се наметну измјене Изборног закона, јер Парламент нема политички капацитет да их усвоји. Можда се успут негдје на ауфгабен листе дода и допуна Кривичног закона за ове непослушнике што одбијају непристојне понуде од 2 милиона марака.
