Уочи Светог Николе чак 3 опасна временске појаве: Од Нове године чека нас хаос

Извор:
Курир
17.12.2025
08:31
Коментари:0
Упозорење да се са календарским почетком зиме, ситуација мења.
Иван Ристић најавио је први озбиљнији снијег у Србији, уз нагло захлађење које се очекује од Божића, док модели указују да ће се хладно вријеме задржати и током већег дијела јануара.
Уочи Светог Николе чак три временске појаве - магла, облачност и росуља
Занимљивости
Рођен је са лицем и на потиљку, звао га је "ђавољи близанац": Шапутао му је ствари док себи није пресудио у 23. години
У Србији ће у сриједу, четвртак и петак јутра обиљежити магла и ниска облачност, док ће током дана вријеме бити мало до умјерено облачно, а на истоку земље претежно облачно, уз понегдје слабу росуљу. Вјетар ће бити слаб до умјерен, док се у јутарњим сатима на југу Баната повремено очекују и јачи удари јужног и југоисточног вјетра. Јутарње температуре кретаће се од -3 до 6 степени, а највише дневне од 8 до 15, док ће на истоку Србије бити знатно хладније, око 5 степени, пише Курир.
Свети Никола је једна од највећих слава у Србији (19. децембар), како прогнозирају метеоролози, тога дана биће хладно вријеме, на планинама са мањим падавинама. Највиша дневна температура биће око 6 степени, на Копаонику -3.
Сцена
Љекар Метјуа Перија осуђен на кућни притвор: Изјаснио се кривим за набавку дроге за глумца
Према актуелној прогнози, до краја недјеље задржаће се суво и стабилно вријеме. Магла ће се јављати као локална појава током ноћи и јутра, док се током дана, уз слабу до умјерену облачност, очекују и сунчани интервали.
Међутим, Иван Ристић упозорава да се са календарским почетком зиме ситуација мијења и да нас већ од друге половине децембра очекује озбиљније захлађење. Како наводи, Европа се постепено хлади, а ледени дани већ се назиру:
Савјети
Посни медењаци који миришу на празнике: Све састојке већ имате у кухињи
"Од 21. децембра и ми прелазимо у такозване плаве нијансе, што означава знатно хладније вријеме. Једини краћи топлији период биће у четвртак и петак, када ћемо на кратко видјети и сунце", написао је Ристић.
Посебну пажњу изазвала је његова најава снежних падавина. Према ИРИЕ АИФС моделу са вјештачком интелигенцијом, снијег се у Србији очекује 25. и 26. децембра, а граница сњежних падавина биће око Београда.
"Класична варијанта: јужније од Саве и Дунава", истиче Ристић.
Сцена
Растина порука о "Тврђави" слама срце: "Знам како је бити у колони која напушта све своје..."
Он додаје да и ECMWF модел у свом првом „зимском рун-у“ за крај децембра наговјештава јако захлађење управо од 25. децембра, уз повољан распоред циклона и антициклона. Додатни сигнал долази и са МЈО индекса, који, како наводи, „прави вртешке“, што у преводу значи да нас очекује снажан продор хладног ваздуха, а вјероватно и снијег.
Према Ристићевим ријечима, хладно вријеме могло би да се задржи и током већег дијела јануара, без назнака скоријег отопљења.
"Хладна линија се тренутно простире од Камчатке, преко нашег подручја, све до Марока", закључује Ристић, који се метеорологијом бави годинама.
(Курир)
Друштво
1 ч0
Друштво
1 ч0
Република Српска
1 ч3
Наука и технологија
1 ч0
Друштво
30 мин0
Друштво
39 мин0
Друштво
50 мин0
Друштво
1 ч0
Најновије
Најчитаније
08
46
08
39
08
37
08
31
08
30
Тренутно на програму